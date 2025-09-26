Лукашенко заявил о договорённостях с Путиным по газу на пять лет

«По нефти мы договорились — у нас серьёзные договорённости, проблем никаких нет. По газу вышли на договорённости. Я думаю, после этого разговора мы дошлифуем эти вопросы. Уже на пятилетку практически. Вот в чём был вопрос — не на один год, а на пятилетку», — сказал Лукашенко.