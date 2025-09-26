Интервидение
26 сентября, 16:02

Лукашенко заявил о договорённостях с Путиным по газу на пять лет

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о достижении принципиальных договорённостей с главой РФ коллегой Владимиром Путиным по поставкам российского газа на пятилетний период. Об этом информирует государственное агентство БелТА.

«По нефти мы договорились — у нас серьёзные договорённости, проблем никаких нет. По газу вышли на договорённости. Я думаю, после этого разговора мы дошлифуем эти вопросы. Уже на пятилетку практически. Вот в чём был вопрос — не на один год, а на пятилетку», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер уточнил, что стороны планируют завершить оформление соглашения после дополнительных консультаций. Достигнутые договорённости обеспечивают долгосрочную стабильность в энергетической сфере между двумя странами.

Напомним, Владимир Путин провел в Кремле переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которые начались с тёплого приветствия и продлились пять часов двадцать минут. Перед встречей Лукашенко отметил необходимость обсуждения многочисленных накопившихся вопросов между Москвой и Минском. После переговоров лидеры совместно заслушали доклад Генштаба ВС РФ.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Белоруссия
  • Путин
  • Александр Лукашенко
  • Мировая политика
  • Политика
