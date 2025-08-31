ЦСКА в седьмой раз завоевал Кубок мэра Москвы по хоккею и догнал «Динамо»
ЦСКА выиграл Кубок мэра Москвы по хоккею. Обложка © Telegram / ХК ЦСКА Москва
Московский ЦСКА одержал победу над минским «Динамо» со счётом 3:2 в финале Кубка мэра Москвы по хоккею, который проходил на арене «Мегаспорт».
В составе победителей дублем отметился Николай Коваленко (16-я и 55-я минуты), причём в моменте со вторым голом он реализовал буллит. Решающую шайбу забросил Денис Гурьянов на 40-й минуте. У минчан отличились Вадим Шипачёв (18-я минута) и Виталий Пинчук (44-я минута).
ЦСКА выиграл Кубок мэра Москвы по хоккею. Видео © Telegram / ХК ЦСКА Москва
В матче за третье место китайский «Шанхай Дрэгонс» разгромил московское «Динамо» со счётом 6:1, а в игре за пятое место московский «Спартак» обыграл нижегородское «Торпедо» 4:0.
Кубок мэра Москвы является традиционным товарищеским турниром, который проводится перед стартом сезона КХЛ. Московское «Динамо» и ЦСКА — единственные клубы, участвовавшие во всех розыгрышах турнира, и у каждого по семь побед. «Спартак» побеждал трижды, а подмосковный «Витязь» — один раз.
Ранее Life.ru сообщал, что хоккейная сборная России не получила официального разрешения на участие в Олимпийских играх 2026 года, которые пройдут в Италии. В феврале Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение о продлении запрета на участие нашей команды как минимум до чемпионата мира 2026 года.