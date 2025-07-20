Самый русский вид спорта стоит на грани исчезновения, клубы ликвидируют один за другим

Русский хоккей с мячом, некогда национальная гордость, переживает серьёзный спад популярности и рискует исчезнуть как спортивная дисциплина. За последнее десятилетие среднее число зрителей на матчах Суперлиги снизилось с 2429 до 2021 человек, а численность спортсменов в Московской области сократилась в пять раз — с 3000 до 600. Об этом сообщает SHOT.

Одним из последних ударов по виду спорта стало решение о ликвидации подмосковного хоккейного клуба «Зоркий». Команда прекратит своё участие в соревнованиях из-за прекращения финансирования, поскольку хоккей с мячом не признан приоритетным направлением для региона.

Эта ситуация отражает более широкую тенденцию: в нынешнем сезоне уже снялись с турнира медалист «Байкал-Энергия» из Иркутска и северный клуб «Мурман» из Мурманска, столкнувшиеся с серьёзными финансовыми проблемами.

Таким образом, традиционный русский вид спорта переживает кризис, который грозит сократить его присутствие на профессиональной арене и ослабить его позиции среди болельщиков.