Хоккеист Евгений Кузнецов подписал контракт с магнитогорским «Металлургом»

Российский нападающий и обладатель Кубка Стэнли 2018 года Евгений Кузнецов подписал контракт с магнитогорским «Металлургом», выступающим в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Соглашение между хоккеистом и клубом рассчитано до конца сезона-2025/26, сообщила пресс-служба клуба.

«Евгений — игрок высочайшего класса, такие хоккеисты являются штучным экземпляром на рынке свободных агентов. Все мы знаем его сильные стороны: техника, катание, умение не только решить эпизод самому, но и создать момент для партнёров. К тому же он выступает на позиции центрального нападающего, а в нынешних реалиях это амплуа — самое дефицитное, упустить возможность усилить состав таким хоккеистом мы просто не могли», — сказал спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков.

В прошлом сезоне 33-летний Кузнецов играл в КХЛ за петербургский СКА. Из-за травм он принял участие лишь в 39 матчах, набрав 37 очков. До перехода в СКА спортсмен на протяжении десяти лет выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролину Харрикейнс». В 2018 году в составе «Вашингтона» нападающий стал обладателем Кубка Стэнли.

Ранее Life.ru сообщал о подписании нового восьмилетнего контракта между российским нападающим Кириллом Капризовым и клубом НХЛ «Миннесота Уайлд». Соглашение вступит в силу в сезоне 2026/27 и будет действовать до конца сезона 2033/34. По условиям контракта среднегодовой доход хоккеиста составит 17 миллионов долларов, что станет рекордной средней зарплатой в истории лиги.