Локомотив в овертайме одолел Автомобилист, выиграв пятый матч в КХЛ подряд

Ярославский «Локомотив» в напряжённом матче одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» со счётом 3:2. Встреча прошла в Ярославле на «Арене-2000» и завершилась в овертайме.

Шайбами в составе победителей отметились Александр Радулов на 22-й минуте и Егор Сурин на 50-й. Победный бросок на 61-й минуте нанёс Мартин Гернат. В составе гостей отличились Алексей Бывальцев (43-я минута) и Роман Горбунов (57-я минута).

Эта победа стала для «Локомотива» уже пятой подряд. Тем временем «Автомобилист» в пяти последних матчах потерпел четвёртое поражение, а единственную победу добыл в серии буллитов над московским «Спартаком».

По итогам девяти матчей ярославская команда возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 15 очков. Екатеринбургский клуб с 9 очками располагается на пятой строчке Восточной конференции. В следующих турах «Локомотив» сыграет с минским «Динамо» на выезде, а «Автомобилист» примет у себя казанский «Ак Барс».

В других играх дня минское «Динамо» победило череповецкую «Северсталь» (4:2), а «Шанхай Дрэгонс» нанёс «Ладе» седьмое поражение кряду (4:1).

Ранее Life.ru сообщал, что хоккейная сборная России не получила официального разрешения на участие в Олимпийских играх 2026 года, которые пройдут в Италии. Действующий запрет на выступления нашей сборной был продлён Международной федерацией хоккея (IIHF) как минимум до мирового первенства 2026 года.