Московское «Динамо» одержало первую домашнюю победу в сезоне КХЛ

Московское «Динамо» обыграло китайский «Шанхай Дрэгонс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве и завершилась в овертайме со счётом 3:2.

У хозяев шайбами отметились Седрик Пакетт (11-я минута), Дилан Сикьюра (17) и Джордан Уил (62). В составе проигравших отличились Нэйт Сукезе (13) и Владимир Кузнецов (14).

Бело-голубые одержали первую домашнюю победу в сезоне. До этого они уступили «Сочи» (2:3, буллиты), а потом сыграли пять игр подряд в гостях. С девятью очками в восьми играх «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Шанхай» набрал 8 баллов в семи матчах и располагается на девятой позиции.

В других играх дня минское «Динамо» победило нижегородское «Торпедо» (3:2), ярославский «Локомотив» переиграл череповецкую «Северсталь» (2:1), «Нефтехимик» в Нижнекамске разгромил екатеринбургский «Автомобилист» (5:2), «Сочи» в серии буллитов переиграл тольяттинскую «Ладу» (5:4, буллиты), а «Сибирь» в Новосибирске победила по буллитам «Салават Юлаев» (3:2, б).

Ранее Life.ru рассказывал, как в матче ЖХЛ у хоккеистки на лёд выпала электронная сигарета. После короткой паузы, вызванной необычным происшествием, игра была возобновлена.