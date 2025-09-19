Ак Барс обыграл Салават Юлаев в первом в сезоне КХЛ Зелёном дерби

Казанский «Ак Барс» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счётом 3:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Заброшенными шайбами в составе казанцев отличились Илья Сафонов (31-я минута), Кирилл Семёнов (35-я) и Дмитрий Кателевский (52-я). Единственную шайбу у гостей на последней минуте матча записал на свой счёт Владислав Ефремов.

Эта победа позволила «Ак Барсу» прервать серию из трёх матчей без побед и подняться на 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции с пятью очками. «Салават Юлаев» потерпел четвёртое поражение подряд и с тремя очками остаётся на последнем, 11-м месте. В следующем туре казанцы примут омский «Авангард», а уфимцы сыграют с новосибирской «Сибирью».