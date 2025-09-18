Овечкин получил травму на тренировке Вашингтона
Обложка © ТАСС / AP / Pavel Bednyakov
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил травму в ходе командной тренировки. Информация об инциденте была распространена журналисткой Сэмми Сильбер на её странице в социальной сети.
По её данным, хоккеист повредил нижнюю часть тела и был вынужден досрочно покинуть лёд. Причём произошло это в день рождения россиянина, которому 17 сентября исполнилось 40 лет. В настоящее время Овечкин проходит необходимое медицинское обследование для определения тяжести повреждения.
Ранее Овечкин попал в Книгу рекордов России. Это знаковое событие произошло после того, как российский хоккеист установил новый рекорд в НХЛ, забросив 897 голов. Как отмечают представители Книги рекордов, Овечкин не просто смог обойти показатель Гретцки — его достижение навсегда переписало хоккейную историю.