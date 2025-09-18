Овечкин получил травму на тренировке Вашингтона

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил травму в ходе командной тренировки. Информация об инциденте была распространена журналисткой Сэмми Сильбер на её странице в социальной сети.

По её данным, хоккеист повредил нижнюю часть тела и был вынужден досрочно покинуть лёд. Причём произошло это в день рождения россиянина, которому 17 сентября исполнилось 40 лет. В настоящее время Овечкин проходит необходимое медицинское обследование для определения тяжести повреждения.