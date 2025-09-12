Единый день голосования
12 сентября, 11:31

Овечкин стал владельцем уникального Aurus – его сняли на фото в Москве

В Москве сняли Александра Овечкина рядом с первым частным Aurus Arsenal

Хоккеист Александр Овечкин купил минивэн Aurus Arsenal. Обложка © platesmania.com

На улицах Москвы заметили минивэн Aurus Arsenal, рядом с которым стоял человек, похожий на российского хоккеиста Александра Овечкина. Фотографии появились у портала PlatesMania.

Минивэн Aurus Arsenal. Фото © platesmania.com

До настоящего времени Aurus Arsenal выпускался исключительно для Федеральной службы охраны (ФСО). Версия, предназначенная для частных заказчиков, была впервые представлена в июне на ПМЭФ-2025, а её выход на рынок запланирован на 2026 год. Судя по всему, Александр Овечкин получил автомобиль до официального начала продаж.

Запечатленный на снимках минивэн выпущен в 2025 году и оснащён гибридной силовой установкой, включающей 4,4-литровый двигатель V8 мощностью 636 лошадиных сил, 9-ступенчатую автоматическую коробку передач КАТЕ и электромотор. Автомобиль имеет полный привод. Габаритные размеры модели составляют 5980×2020×2090 мм при колёсной базе 3550 мм.

Ранее Life.ru узнал, что Aurus Arsenal является первым минивэном в линейке бренда, заявляя о себе как о единственном в России MPV в сегменте ультрапремиум. Компания планирует представить как лёгкую версию, так и бронированную модификацию. Одной из ключевых особенностей нового микроавтобуса является перегородка с затемнением и выдвижной телевизор, что создаёт комфортные условия для пассажиров.

