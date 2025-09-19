Владимир Путин
19 сентября, 03:29

Тренер «Вашингтона» высказался после травмы Овечкина

Тренер Вашингтона Карбери: Травма Овечкина не вызывает серьёзных опасений

Александр Овечкин. Обложка © X / Washington Capitals

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери заявил, что травма капитана Александра Овечкина не вызывает серьёзных опасений. По его словам, российский нападающий досрочно покинул лёд из соображений предосторожности.

Сам Овечкин прокомментировал ситуацию сдержанно, подчеркнув, что не знает, когда вернётся на лёд.

«Скоро ли вернусь на лёд? Не знаю. Посмотрим завтра», — приводит слова Овечкина RMNB.

«Историческое достижение»: Овечкина увековечили в Книге рекордов России
Напомним, Овечкин получил травму во время одной из командных тренировок. Хоккеист повредил нижнюю часть тела и был вынужден преждевременно покинуть ледовую арену. Примечательно, что это случилось в день его рождения — 17 сентября ему исполнилось 40 лет.

Артём Гапоненко
