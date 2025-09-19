Тренер «Вашингтона» высказался после травмы Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери заявил, что травма капитана Александра Овечкина не вызывает серьёзных опасений. По его словам, российский нападающий досрочно покинул лёд из соображений предосторожности.

Сам Овечкин прокомментировал ситуацию сдержанно, подчеркнув, что не знает, когда вернётся на лёд.

«Скоро ли вернусь на лёд? Не знаю. Посмотрим завтра», — приводит слова Овечкина RMNB.