Нижегородское «Торпедо» выдало лучший старт в своей истории в КХЛ

Таким образом нижегородцы выиграли все шесть матчей в текущем сезоне и лидируют в таблице Западной конференции с 12 очками. Это лучший старт клуба в истории КХЛ. «Торпедо» остаётся единственной командой во всей лиге, кто ещё ни разу не проигрывал в нынешнем сезоне.