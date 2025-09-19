Нижегородское «Торпедо» выдало лучший старт в своей истории в КХЛ
«Торпедо» выиграло шесть из шести матчей на старте сезона КХЛ. Обложка © Telegram / ХК Торпедо
Нижегородское «Торпедо» победило тольяттинскую «Ладу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 5:1.
Таким образом нижегородцы выиграли все шесть матчей в текущем сезоне и лидируют в таблице Западной конференции с 12 очками. Это лучший старт клуба в истории КХЛ. «Торпедо» остаётся единственной командой во всей лиге, кто ещё ни разу не проигрывал в нынешнем сезоне.
В следующем матче «Торпедо» 22 сентября сыграет с «Шанхай Дрэгонс» в Санкт-Петербурге. «Лада», проигравшая четыре игры подряд, 21 сентября встретится в Тольятти со СКА.
