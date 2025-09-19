Владимир Путин
18 сентября, 21:36

Нижегородское «Торпедо» выдало лучший старт в своей истории в КХЛ

«Торпедо» выиграло шесть из шести матчей на старте сезона КХЛ. Обложка © Telegram / ХК Торпедо

Нижегородское «Торпедо» победило тольяттинскую «Ладу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 5:1.

Таким образом нижегородцы выиграли все шесть матчей в текущем сезоне и лидируют в таблице Западной конференции с 12 очками. Это лучший старт клуба в истории КХЛ. «Торпедо» остаётся единственной командой во всей лиге, кто ещё ни разу не проигрывал в нынешнем сезоне.

В следующем матче «Торпедо» 22 сентября сыграет с «Шанхай Дрэгонс» в Санкт-Петербурге. «Лада», проигравшая четыре игры подряд, 21 сентября встретится в Тольятти со СКА.

Ранее Life.ru рассказывал, что Александр Овечкин получил травму на тренировке «Вашингтона». На данный момент степень серьёзности повреждения 40-летнего форварда «Кэпиталз» неизвестна.

Артур Лапсаков
