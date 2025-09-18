Локомотив разгромил ЦСКА со счётом 5:1 в первом матче после перехода Никитина
Локомотив разгромил ЦСКА. Обложка © Telegram / ХК «Локомотив» — и точка
Действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» одержал уверенную победу над московским ЦСКА со счётом 5:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра проходила в Москве.
Авторами голов в составе победителей стали Георгий Иванов (7-я минута), Рушан Рафиков (23-я минута), Егор Сурин (34-я минута), Александр Елесин (37-я минута) и Артур Каюмов (47-я минута). Единственную шайбу у ЦСКА забросил Денис Гурьянов на 13-й минуте.
Благодаря этой победе «Локомотив» набрал девять очков и поднялся на второе место в Западной конференции КХЛ, тогда как ЦСКА с семью очками опустился на третью позицию.
Напомним, «Локомотив» выиграл Кубок Гагарина под руководством Игоря Никитина. После сезона тренер покинул ярославский клуб и возглавил ЦСКА. Это была первая игра между командами в новом розыгрыше регулярного чемпионата.
Лидером Западной конференции остаётся нижегородское «Торпедо» с 12 очками. Недавно клуб со счётом 4:3 обыграл московский «Спартак», а после этого одержал победу над «Ладой».