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Регион
10 июня, 16:05

Никитин ушёл с поста главного тренера «Локомотива» после победы в Кубке Гагарина

РИАН: Никитин оставил пост главного тренера «Локомотива», чтобы возглавить ЦСКА

Игорь Никитин. Обложка © РИА Новости / Ярослав Неелов

Игорь Никитин. Обложка © РИА Новости / Ярослав Неелов

Ярославский «Локомотив» остался без главного тренера – Игорь Никитин покинул клуб и в ближайшее время возглавит московский ЦСКА. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.

Никитин руководил ярославской командой с 2021 года. Под его руководством в сезоне-2023/24 «Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина, а в следующем сезоне впервые в истории клуба завоевал этот трофей. Несмотря на действующий контракт до 2027 года, наставник принял решение о переходе в армейский клуб.

«Контракт расторгнут, в ближайшее время Никитин должен стать главным тренером ЦСКА», — заявил источник.

52-летний Никитин уже работал главным тренером армейцев в 2017-2021 годах, выиграв Кубок Гагарина в сезоне 2018/19.

Марко Николич покидает пост главного тренера московского ЦСКА
Марко Николич покидает пост главного тренера московского ЦСКА

Ранее руководство ЦСКА уволило главного тренера Илью Воробьёва из-за неудовлетворительных результатов. Клуб вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, проиграв минскому «Динамо».

Александра Мышляева
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