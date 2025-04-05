Минское «Динамо» впервые вышло в четвертьфинал Кубка Гагарина, обыграв ЦСКА

Минский клуб «Динамо» обыграл столичный ЦСКА в серии первого раунда плеф-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Белорусы одержали победу на выезде при счёте 6:2.

Авторами забитых шайб в белорусской команде стали Николас Мелош на 14-й минуте, Егор Бориков (28-я, 53-я), Джошуа Брук (44-я), Виталий Пинчук (45-я) и Александр Волков (60-я). В составе столичного клуба ворота соперника поразили Максим Соркин (20-я) и Владислав Провольнев (55-я).

ХК «Динамо-Минск» выиграл серию до четырёх побед при счёте 4-2. Белорусская команда впервые за время выступления в КХЛ преодолела первый раунд. Клуб выступает в лиге с самого момента основания турнира в 2008 году и это его пятый выход в плей-офф. В общей сложности «Динамо-Минск» девять раз становилось участником Кубка Гагарина.