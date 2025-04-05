«Великий» сокрушён: Гретцки не смог утаить эмоций, уступая рекорд Овечкину
FTW: Поздравляя Овечкина с достижением своего рекорда, Гретцки был подавлен
Уэйн Гретцки и Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / Дмитрий Кирсанов
Канадский снайпер Уэйн Гретцки был подавлен, когда поздравлял Александра Овечкина, после того, как российский хоккеист смог повторить рекорд «Великого» (прозвище канадца в НХЛ. — Прим. Life.ru) в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Об этом в колонке для портала For The Win пишет спортивный журналист Блейк Шустер.
Гретцки понимал, что этот момент неизбежно наступит — то был лишь вопрос времени. И всё же это знание не стало для легендарного канадца поводом для радости. «Великий» вместе с комиссаром НХЛ Гэри Беттмэном и директором ФБР Вашем Пателем наблюдал с трибун вашингтонской арены, как Овечкин отправляет в ворота «Чикаго Блэкхокс» свою 894-ю шайбу. Вскоре после этого канадского снайпера попросили поделиться впечатлениями от исторического момента. Гретцки выбрал правильные слова и сказал, что передаёт эстафету своему преемнику на хоккейном пьедестале. Но его голос в этот момент звучал слегка подавленно. И это не удивительно, добавил журналист.
«Наблюдать в первом ряду за тем, как от тебя уходит один из величайших спортивных рекордов, не говоря уже о том, чтобы смотреть на это вообще, не может быть весело», — констатировал Шустер.
Напомним, Александр Овечкин сравнялся с Уэйном Грецки сегодня в матче регулярного чемпионата НХЛ против команды «Чикаго», забросив 894-ю шайбу. Российский форвард уже поблагодарил родных, близких и фанатов за поддержку. Канадец также поздравил россиянина с достижением и рассказал, что его дед был русским и был бы очень рад рекорду соотечественника.