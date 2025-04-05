«Великий» сокрушён: Гретцки не смог утаить эмоций, уступая рекорд Овечкину

Канадский снайпер Уэйн Гретцки был подавлен, когда поздравлял Александра Овечкина, после того, как российский хоккеист смог повторить рекорд «Великого» (прозвище канадца в НХЛ. — Прим. Life.ru) в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Об этом в колонке для портала For The Win пишет спортивный журналист Блейк Шустер.

Гретцки понимал, что этот момент неизбежно наступит — то был лишь вопрос времени. И всё же это знание не стало для легендарного канадца поводом для радости. «Великий» вместе с комиссаром НХЛ Гэри Беттмэном и директором ФБР Вашем Пателем наблюдал с трибун вашингтонской арены, как Овечкин отправляет в ворота «Чикаго Блэкхокс» свою 894-ю шайбу. Вскоре после этого канадского снайпера попросили поделиться впечатлениями от исторического момента. Гретцки выбрал правильные слова и сказал, что передаёт эстафету своему преемнику на хоккейном пьедестале. Но его голос в этот момент звучал слегка подавленно. И это не удивительно, добавил журналист.