14 сентября, 21:04

Спартак проиграл Торпедо в овертайме, уступив в третий раз подряд в КХЛ

«Торпедо» в овертайме победило «Спартак». Обложка © Telegram / КХЛ

Московский «Спартак» потерпел третье поражение подряд в регулярном чемпионате КХЛ, уступив нижегородскому «Торпедо» со счетом 3:4 в овертайме. Матч прошёл на столичной арене «Мегаспорт» при 6 931 зрителе.

Победу «Торпедо» принесли шайбы Никиты Рожкова на 28-й минуте, Егора Виноградова на 32-й, Сергея Гончарука на 59-й и Кирилла Воронина в овертайме на 64-й минуте. У «Спартака» дублем отметился Никита Коростелёв (11-я и 46-я минуты), а также Иван Морозов на 21-й минуте.

Нижегородцы одержали четвёртую победу подряд и сохранили статус единственной команды лиги, не проигравшей ни разу. Набрав восемь очков, «Торпедо» возглавило турнирную таблицу Западной конференции. «Спартак» с тремя очками занимает девятое место в конференции. В следующих матчах 16 сентября «Торпедо» сыграет с «Сочи» на выезде, а «Спартак» встретится с ЦСКА в гостевом матче.

СКА обыграл ХК Трактор со счётом 5:2 в матче КХЛ
Ранее сообщалось, что московский ЦСКА потерпел первое поражение в текущем сезоне КХЛ, уступив в гостевом матче «Сочи» со счётом 0:2. Встреча, прошедшая на сочинской арене, ознаменовалась рекордом посещаемости: игру посетили 12 001 зритель, что превысило предыдущее достижение (11 785 человек), установленное в январе 2020 года также в матче с ЦСКА.

