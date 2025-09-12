ЦСКА и «Локомотив» потерпели первые поражения в сезоне КХЛ
Вратарь ЦСКА Мартин Спенсер. Обложка © Telegram / ХК ЦСКА Москва
Московский ЦСКА проиграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Сочи и завершилась со счётом 0:2.
Шайбы на счету Даниила Сероуха (39-я минута) и Уильяма Биттена (60). Стоит отметить, что на матче был установлен рекорд посещаемости домашних игр «Сочи». На игру пришли 12 001 зритель, прежний рекорд был установлен 4 января 2020 года также на игре с ЦСКА, которую посетили 11 785 человек.
Для ЦСКА это поражение стало первым в сезоне. Ранее армейцы одержали победы над московским «Динамо» и «Адмиралом».
Первое поражение в сезоне потерпел и ярославский «Локомотив», который в Санкт-Петербурге уступил «Шанхай Дрэгонс» (1:4). Шайбы у победителей забросили Райан Спунер (29-я минута), Райли Саттер (42), Макс Эллис (56) и Дойл Сомерби (58). У гостей отличился Александр Полунин (7). Новый сезон ярославцы, в прошлом сезоне ставшие обладателями Кубка Гагарина, начали с двух побед.
Ранее Life.ru рассказывал, что екатеринбургский «Автомобилист» разгромил «Ак Барс» в выездном матче КХЛ. Далее автозаводчане продолжили успешную выездную серию и сегодня, 12 сентября, обыграли в Уфе местный «Салават Юлаев» (4:1).