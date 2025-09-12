ЦСКА и «Локомотив» потерпели первые поражения в сезоне КХЛ

Московский ЦСКА проиграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Сочи и завершилась со счётом 0:2.

Шайбы на счету Даниила Сероуха (39-я минута) и Уильяма Биттена (60). Стоит отметить, что на матче был установлен рекорд посещаемости домашних игр «Сочи». На игру пришли 12 001 зритель, прежний рекорд был установлен 4 января 2020 года также на игре с ЦСКА, которую посетили 11 785 человек.

Для ЦСКА это поражение стало первым в сезоне. Ранее армейцы одержали победы над московским «Динамо» и «Адмиралом».