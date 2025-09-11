Мессенджер MAX
Регион
10 сентября, 23:01

Автомобилист разгромил Ак Барс в выездном матче КХЛ

Обложка © Telegram / ХК «Автомобилист»

Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над казанским «Ак Барсом» со счётом 6:3 в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Зрители, собравшиеся на «Татнефть Арене», стали свидетелями результативной и эмоциональной игры.

В составе победителей шайбы забросили Артём Каштанов (12-я минута), Роман Горбунов (15, 40), Рид Буше (29), Стефан Да Коста (31) и Максим Денежкин (32). У «Ак Барса» отличились Кирилл Семёнов (5), Дмитрий Яшкин (45) и Митчелл Миллер (57). После четвёртой пропущенной шайбы голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов был заменён Михаилом Бердиным.

По ходу встречи на льду вспыхивали страсти, что привело к трём дракам между хоккеистами. В первом периоде сцепились Никита Трямкин («Автомобилист») и Илья Карпухин («Ак Барс»), во втором — Горбунов и Александр Барабанов, в третьем — Даниил Карпович («Автомобилист») и Илья Сафонов («Ак Барс»). «Автомобилист» и «Ак Барс» в предыдущие два сезона встречались в первом раунде плей-офф.

12 сентября «Автомобилист» сыграет на выезде с уфимским «Салаватом Юлаевым», а «Ак Барс» 14 сентября примет магнитогорский «Металлург».

«Локомотив» обыграл «Трактор» в матче за Кубок открытия КХЛ
Ранее сообщалось, что минское «Динамо» успешно стартовало в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги, одержав победу над московским «Спартаком». Матч, проходивший в Москве, завершился уверенной победой белорусской команды со счётом 3:0. Шайбы в составе «Динамо» забросили Сергей Кузнецов, Алекс Лимож и Сэм Энас. Для столичного клуба это была уже вторая победа в сезоне. В следующих играх «Спартак» 11 сентября дома встретится с череповецкой «Северсталью», «Динамо» в тот же день сыграет в Нижнекамске с «Нефтехимиком».

