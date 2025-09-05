«Локомотив» обыграл «Трактор» в матче за Кубок открытия КХЛ

В Континентальной хоккейной лиге стартовал сезон 2025/26. В матче за Кубок открытия ярославский «Локомотив» победил челябинский «Трактор» в серии буллитов со счётом 2:1.

В основное время отличились Егор Сурин (40-я минута) и Пьеррик Дюбе (52). Победный бросок в серии на счету Максима Берёзкина.

«Локомотив» второй год подряд побеждает в матче за Кубок открытия. В прошлом сезоне ярославцы на выезде обыграли магнитогорский «Металлург». Напомним, по итогам сезона «Локомотив» выиграл Кубок Гагарина, обыграв «Трактор» в финальной серии со счётом 4-1.

В следующем матче регулярного чемпионата «Локомотив» 9 сентября в Ярославле сыграет с череповецкой «Северсталью». «Трактор» 7 сентября сыграет в Казахстане с астанинским «Барысом».