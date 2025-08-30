«Драконы Шанхая» хотят переименовать самую вместительную арену КХЛ
ХК Шанхай Дрэгонс планирует переименовать СКА-Арену в Петербурге
Обложка © Telegram / shadragons
О новом названии «СКА-Арены» ведёт переговоры клуб Континенталньой хоккейной лиги «шанхай Дрэгонс», где будут проходить домашние игры команды в новом сезоне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.
«Сейчас активно работает коммерческая служба клуба, ведутся переговоры с потенциальными спонсорами. Нейминг арены интересен некоторым компаниям. Как только достигнем договорённости, обязательно объявим об этом», — говорится в сообщении.
7 августа клуб «Куньлунь Ред Стар» сменил название на «Шанхай Дрэгонс». В новом сезоне команда будет проводить домашние матчи на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге.
Ранее сообщалось, что самая вместительная арена Континентальной хоккейной лиги — петербургская «СКА Арена» — сменит название и хозяев перед новым сезоном. Клуб СКА больше не будет проводить на ней домашние матчи и вернётся в «Ледовый дворец», где выступал ранее. Новым базовым клубом «СКА Арены» станет китайская команда «Куньлунь Ред Стар». Решение СКА связано с высокой стоимостью аренды: один матч на площадке обходился клубу почти в 15 миллионов рублей.