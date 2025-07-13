«СКА Арену» в Петербурге переименуют перед началом нового сезона КХЛ
Матч ТВ: СКА Арена получит новое название в ближайшем сезоне КХЛ
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Самая вместительная арена Континентальной хоккейной лиги — петербургская «СКА Арена» — сменит название и хозяев в преддверии нового сезона. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Клуб СКА больше не будет проводить домашние матчи на арене, построенной под его нужды. Армейцы вернутся в «Ледовый дворец», где ранее выступали на протяжении многих лет. Новым базовым клубом «СКА Арены» станет китайская команда «Куньлунь Ред Стар». При этом, по данным источника телеканала, решение СКА связано с высокой стоимостью аренды: один матч на площадке обходился клубу почти в 15 миллионов рублей.
Глава КХЛ также допустил, что «Куньлунь» вскоре может перебраться обратно в Китай — соответствующие планы обсуждаются на уровне лиги.
А ранее стало известно, что в совет директоров московского хоккейного клуба «Динамо» вошёл бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг. На своей новой должности ему предстоит заниматься подготовкой резерва, воспитанием юниоров, а также привлекать дополнительные инвестиций в клуб.