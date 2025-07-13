«СКА Арену» в Петербурге переименуют перед началом нового сезона КХЛ

Клуб СКА больше не будет проводить домашние матчи на арене, построенной под его нужды. Армейцы вернутся в «Ледовый дворец», где ранее выступали на протяжении многих лет. Новым базовым клубом «СКА Арены» станет китайская команда «Куньлунь Ред Стар». При этом, по данным источника телеканала, решение СКА связано с высокой стоимостью аренды: один матч на площадке обходился клубу почти в 15 миллионов рублей.