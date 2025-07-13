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13 июля, 09:00

«СКА Арену» в Петербурге переименуют перед началом нового сезона КХЛ

Матч ТВ: СКА Арена получит новое название в ближайшем сезоне КХЛ

Обложка © Wikipedia / Alex &#x27;Florstein&#x27; Fedorov

Обложка © Wikipedia / Alex 'Florstein' Fedorov

Самая вместительная арена Континентальной хоккейной лиги — петербургская «СКА Арена» — сменит название и хозяев в преддверии нового сезона. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Клуб СКА больше не будет проводить домашние матчи на арене, построенной под его нужды. Армейцы вернутся в «Ледовый дворец», где ранее выступали на протяжении многих лет. Новым базовым клубом «СКА Арены» станет китайская команда «Куньлунь Ред Стар». При этом, по данным источника телеканала, решение СКА связано с высокой стоимостью аренды: один матч на площадке обходился клубу почти в 15 миллионов рублей.

Глава КХЛ также допустил, что «Куньлунь» вскоре может перебраться обратно в Китай — соответствующие планы обсуждаются на уровне лиги.

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А ранее стало известно, что в совет директоров московского хоккейного клуба «Динамо» вошёл бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг. На своей новой должности ему предстоит заниматься подготовкой резерва, воспитанием юниоров, а также привлекать дополнительные инвестиций в клуб.

Мария Любицкая
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