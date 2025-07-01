Ротенберг вошёл в совет директоров «Динамо»
Экс-тренер СКА Роман Ротенберг вошёл в совет директоров московского «Динамо»
Роман Ротенберг. Обложка © РИА Новости / Алексей Филиппов
В совет директоров московского хоккейного клуба «Динамо» вошёл бывший главный тренер ХК СКА Роман Ротенберг. По информации «Матч ТВ», в первую очередь он займётся подготовкой резерва и воспитанием юниоров.
«У «Динамо» сильная детская школа, но на главной команде это почти никак не отражается. К примеру, МХК «Динамо» четыре последних сезона подряд ни разу не выходил в полуфинал Кубка Харламова. Очевидно, что вертикаль «бело‑голубых» нуждается в усилении», — отметил источник.
Ротенберг как раз умеет тренировать юниоров, искать перспективных игроков и доводить их навыки до высочайшего уровня. Вместе с тем ему предстоит заниматься развитием инфраструктуры. Например, в СКА он стал инициатором строительства многофункциональной базы «Хоккейный город». Также в его обязанности будет входить привлечение дополнительных инвестиций в клуб.
Напомним, что 2 июня Роман Ротенберг покинул свой пост главного тренера петербургского хоккейного клуба СКА. Решение о его отставке было принято 30 мая из-за неудовлетворительных результатов в завершившемся сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На его место назначили нового человека. Им стал знаменитый советский и российский хоккеист Игорь Ларионов. До этого спортсмен работал в нижегородском «Торпедо», молодёжной и олимпийской сборной России.