Ротенберг вошёл в совет директоров «Динамо»

В совет директоров московского хоккейного клуба «Динамо» вошёл бывший главный тренер ХК СКА Роман Ротенберг. По информации «Матч ТВ», в первую очередь он займётся подготовкой резерва и воспитанием юниоров.

«У «Динамо» сильная детская школа, но на главной команде это почти никак не отражается. К примеру, МХК «Динамо» четыре последних сезона подряд ни разу не выходил в полуфинал Кубка Харламова. Очевидно, что вертикаль «бело‑голубых» нуждается в усилении», — отметил источник.

Ротенберг как раз умеет тренировать юниоров, искать перспективных игроков и доводить их навыки до высочайшего уровня. Вместе с тем ему предстоит заниматься развитием инфраструктуры. Например, в СКА он стал инициатором строительства многофункциональной базы «Хоккейный город». Также в его обязанности будет входить привлечение дополнительных инвестиций в клуб.