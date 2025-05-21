Фанаты «Спартака» оскорбили Ротенберга во время матча МХЛ

В Москве фанаты «Спартака» скандировали оскорбительные речёвки в адрес главного тренера СКА Романа Ротенберга. Инцидент произошёл во время пятого матча финальной серии плей-офф Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ).

Ротенберг лично присутствовал на игре, расположившись в непосредственной близости от сектора активных болельщиков «Спартака». Заметив скандирования в свою сторону, тренер не растерялся: он достал телефон и начал снимать происходящее, побуждая фанатов продолжать свои выпады жестами.