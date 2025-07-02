«Здоровая нация»: Футболист Булыкин поддержал идею ГД переделать заброшки в спорткомплексы

Уже сейчас в нашей стране реставрируют старые здания, складские и заводские помещения, превращая их в спорткомплексы, заявил российский футболист, мастер спорта России по футболу Дмитрий Булыкин. По его словам, стадион для большого футбола нигде не поместится, а вот падел и мини-футбол организовать куда легче.

«Если заброшенные здания переделают в спортплощадки, это будет вообще отлично. Если данные спортплощадки будут бесплатные, это ещё больше привлечёт молодёжь к спорту. Государство старается, чтобы спорт был доступным и бесплатным для семей», — отметил спортсмен в беседе с Life.ru.

Хочется, чтобы было как можно больше этих площадок, а если будет больше, то они будут дешевле и будет больше народу. Здоровая, спортивная нация — это отлично. Российский футболист, мастер спорта России по футболу Дмитрий Булыкин