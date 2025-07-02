«Здоровая нация»: Футболист Булыкин поддержал идею ГД переделать заброшки в спорткомплексы
Футболист Булыкин: Уже сейчас заброшенные здания превращают в спорткомплексы
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Уже сейчас в нашей стране реставрируют старые здания, складские и заводские помещения, превращая их в спорткомплексы, заявил российский футболист, мастер спорта России по футболу Дмитрий Булыкин. По его словам, стадион для большого футбола нигде не поместится, а вот падел и мини-футбол организовать куда легче.
«Если заброшенные здания переделают в спортплощадки, это будет вообще отлично. Если данные спортплощадки будут бесплатные, это ещё больше привлечёт молодёжь к спорту. Государство старается, чтобы спорт был доступным и бесплатным для семей», — отметил спортсмен в беседе с Life.ru.
Хочется, чтобы было как можно больше этих площадок, а если будет больше, то они будут дешевле и будет больше народу. Здоровая, спортивная нация — это отлично.
Российский футболист, мастер спорта России по футболу Дмитрий Булыкин
Напомним, депутат Госдумы Амир Хамитов предложил преобразовывать неиспользуемые городские пространства в современные спортивные зоны. Он считает, что такой подход поможет эффективно использовать существующую инфраструктуру и предоставит горожанам больше возможностей для занятий спортом. В качестве потенциальных площадок для тренировок он предложил рассмотреть крыши торговых комплексов, заброшенные котельные и неиспользуемые парковки.