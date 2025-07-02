«Возьмутся за своё здоровье»: Тарасова поддержала идею переделать городские заброшки в спортплощадки
Тренер Тарасова: Реконструкция заброшек в спортплощадки привлечёт людей к спорту
Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Шатохина Наталья
Реконструкция заброшенных строений в спортивные площадки поможет привлечь молодых людей к спорту. Об этом Life.ru рассказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
«Переделать заброшенные городские здания под спортплощадки — хорошая идея. Это близко к дому, спортивные сооружения, где можно прыгать, бегать, люди возьмутся за своё здоровье. Разве хорошо, что они стоят заброшенные? Их же не собираются реставрировать. Это очень большие деньги. Реконструкция заброшенных зданий в спортивные площадки однозначно привлечёт ещё больше молодёжи к спорту», — сказала тренер.
Напомним, депутат Госдумы Амир Хамитов предложил преобразовывать неиспользуемые городские пространства в современные спортивные зоны. По его мнению, это позволит рационально задействовать имеющуюся инфраструктуру и обеспечить горожан доступными местами для тренировок. В качестве возможных зон он назвал крыши торговых центров, бывшие котельные и пустующие парковочные территории.