«Возьмутся за своё здоровье»: Тарасова поддержала идею переделать городские заброшки в спортплощадки

«Переделать заброшенные городские здания под спортплощадки — хорошая идея. Это близко к дому, спортивные сооружения, где можно прыгать, бегать, люди возьмутся за своё здоровье. Разве хорошо, что они стоят заброшенные? Их же не собираются реставрировать. Это очень большие деньги. Реконструкция заброшенных зданий в спортивные площадки однозначно привлечёт ещё больше молодёжи к спорту», — сказала тренер.