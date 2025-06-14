Фитнес с выгодой: В Госдуме рассказали, как оформить налоговый вычет за занятия спортом

Россияне имеют возможность вернуть до 19 500 рублей в виде налогового вычета за спортивные расходы. Об этом РИА «Новости» сообщила член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.

«С 2022 года россияне могут оформить налоговый вычет за занятия спортом — это возможность вернуть 13% от суммы, потраченной на физкультурно-оздоровительные услуги. Максимальная сумма расходов, с которых можно получить вычет — 150000 рублей в год, то есть вернуть можно до 19500 рублей», — подчеркнула депутат.

Парламентарий напомнила, что налоговый вычет по расходам на спорт суммируется с другими социальными вычетами, такими как образование, лечение и медикаменты, благотворительность, негосударственное пенсионное обеспечение. Вычет можно оформить не только за собственные тренировки, но и за занятия детей до 18 лет, а если ребёнок учится очно — до 24 лет. Важно, чтобы занятия проходили в организациях, включённых в перечень Минспорта России.

Для получения вычета необходимо сохранить договор и чеки, заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ и подать её через личный кабинет на сайте ФНС, портал «Госуслуги» или в бумажном виде.