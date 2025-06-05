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Регион
5 июня, 04:58

На «Госуслугах» добавят возможность оформить налоговый вычет на образование

Шадаев: Налоговые вычеты на образование появятся на «Госуслугах» в сентябре

Обложка © unsplash.com / Jonas Leupe

Обложка © unsplash.com / Jonas Leupe

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что оформление налоговых вычетов на образование – как за обучение в России, так и за границей, будет доступно на портале «Госуслуг» к концу сентября 2025 года.

«Мы планируем внедрить услуги по получению налоговых вычетов на образование к концу сентября, включая обучение за пределами страны», – сказал Шадаев РИА «Новости».

Также он добавил, что будет представлен комплексный сервис с налоговым калькулятором для расчёта суммы вычета.

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Кроме того, в будущем министерство рассматривает возможность расширения сценариев онлайн-подачи на вычет. В числе новых услуг могут появиться инвестиционные вычеты, а также вычеты на долгосрочные сбережения и доходы от определённых видов деятельности.

В ноябре 2024 года в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко уже говорили о планах внедрения данной функции в 2025 году. В декабре 2024 года на Едином портале государственных услуг была запущена возможность получения социальных вычетов, а также вычетов за недвижимость и проценты по ипотеке.

Плательщиками налога на доходы физических лиц (НДФЛ) признаются как налоговые резиденты, так и нерезиденты, что делает данный шаг особенно актуальным для многих граждан. Теперь россияне смогут легче получать компенсации за образовательные расходы, что значительно упростит процесс и повысит доступность образования.

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Накануне Минцифры доложило президенту РФ Владимиру Путину о работе над отечественным мессенджером. Шадаев заявил, что ведомство ведёт техническую подготовку сервисов, которые будут встроены в него.

Юния Ларсон
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