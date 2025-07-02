Вторая жизнь: В Госдуме предложили превратить городские заброшки в спортплощадки

Депутат Государственной думы Амир Хамитов от партии «Новые люди» рассказал Life.ru о своей инициативе по переоборудованию заброшенных городских объектов в современные спортивные площадки. Он уверен, что это поможет эффективно использовать существующую инфраструктуру и создать доступные места для занятий спортом для всех желающих.

Сегодня важно не просто строить новые спортивные объекты, а по-умному использовать уже существующую городскую инфраструктуру. Именно поэтому я предлагаю запустить проект «Новые пространства спорта» — инициативу по адаптации заброшенных и неиспользуемых городских территорий под современные площадки для массового спорта. Амир Хамитов Депутат Госдумы

Чиновник предлагает рассматривать различные варианты, включая крыши торговых центров, старые котельные и пустующие парковки. Эти места можно превратить в безопасные и функциональные зоны для уличных видов спорта, таких как воркаут, скейтбординг, паркур и стритбол. Парламентарий уверен, что это не только экономически выгодно, но и поможет оживить городскую среду, особенно в спальных районах и малых населённых пунктах.

«Поддерживая такие проекты, мы даём молодёжи и активным жителям альтернативу гаджетам и бездействию. При этом создаём новую культуру участия: когда жители сами предлагают, проектируют и используют эти пространства», — отметил депутат.

Хамитов уверен, что необходимо перестать видеть в старых объектах балласт и начать рассматривать их как ресурс.

«Новые пространства спорта» — это про энергию улицы, про инициативу снизу и про то, как спорт становится частью повседневной жизни, а не чем-то далёким и формальным», — добавил народный избранник.