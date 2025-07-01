Искры и дым: В Карелии школьник лишился ноги после двух ударов током в заброшке

Школьник получил два удара током и потерял ногу, после того как пытался сделать граффити в трансформаторной будке заброшенного здания в Петрозаводске. Об инциденте рассказал отец пострадавшего Алексей.

Группа подростков исследовала пустующее здание в центре Петрозаводска, когда один из них решил оставить надпись баллончиком в техническом помещении. В этот момент мальчик коснулся металлической трубы и получил удар током.

«Коснулся трубы какой-то, его начало бить током. После чего упал на пол, потерял сознание. Ребята выскочили на улицу, потому что увидели искры и дым. Они кричали, звали, но он не откликался», — рассказал Алексей в разговоре с 360.ru.

Придя в себя, подросток случайно снова дотронулся до опасной трубы и получил второй разряд в ту же ногу, после чего опять потерял сознание. Потом его нашли друзья, которые помогли ему выбраться и вызвали скорую помощь.

По словам отца, врачи оперативно оказали помощь, но спасти ногу не удалось — её пришлось ампутировать по самый верх из-за двух ударов по 10 тысяч вольт. Сейчас по факту происшествия возбуждено уголовное дело о халатности.