В Дагестане 15-летний подросток получил удар током в трансформаторной будке
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В Дагестане подросток получил серьёзное поражение электрическим током. По данным МВД республики, юноша укрывался от дождя внутри трансформаторной будки, где и произошёл несчастный случай. Об этом сообщила руководитель пресс-службы ведомства по региону Гаяна Гариева.
«Вечером в Карабудахкентском районе 15-летний мальчик получил поражение электрическим током, спрятавшись от дождя в трансформаторной будке. Ребёнок жив! Он доставлен в больницу и сейчас находится в коме», — написала она.
А ранее в Астраханской области Следком РФ начал процессуальную проверку по факту гибели ребёнка от удара электрическим током. Будучи в гостях, он собирал ягоды с дерева на соседнем участке. Поднявшись на стремянке, мальчик коснулся оголённого провода.