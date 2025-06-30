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30 июня, 00:02

В Дагестане 15-летний подросток получил удар током в трансформаторной будке

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Дагестане подросток получил серьёзное поражение электрическим током. По данным МВД республики, юноша укрывался от дождя внутри трансформаторной будки, где и произошёл несчастный случай. Об этом сообщила руководитель пресс-службы ведомства по региону Гаяна Гариева.

«Вечером в Карабудахкентском районе 15-летний мальчик получил поражение электрическим током, спрятавшись от дождя в трансформаторной будке. Ребёнок жив! Он доставлен в больницу и сейчас находится в коме», — написала она.

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А ранее в Астраханской области Следком РФ начал процессуальную проверку по факту гибели ребёнка от удара электрическим током. Будучи в гостях, он собирал ягоды с дерева на соседнем участке. Поднявшись на стремянке, мальчик коснулся оголённого провода.

Тимур Хингеев
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