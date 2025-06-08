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Регион
8 июня, 20:48

Ребёнок погиб от удара электрическим током, собирая ягоды под Астраханью

СК: В Астраханской области 10-летний школьник умер от удара электрическим током

Скорая помощь. Обложка © Life.ru

Скорая помощь. Обложка © Life.ru

Следственный комитет России по Астраханской области начал процессуальную проверку по факту гибели ребёнка от удара электрическим током. Трагедия произошла в воскресенье в посёлке Лиман Лиманского района, сообщили в СУ СК РФ по региону.

Ребёнок погиб от удара электрическим током. Фото © СУ СК России по Астраханской области

Ребёнок погиб от удара электрическим током. Фото © СУ СК России по Астраханской области

По предварительным данным, 10-летний мальчик находился в гостях у бабушки с дедушкой. Во время сбора ягод с дерева на соседнем участке он поднялся по стремянке и случайно коснулся оголенного электрического провода, получив смертельный удар током. Следственно-оперативная группа в настоящее время устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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Артём Гапоненко
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