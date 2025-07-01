В Госдуме предложили запретить укладывать асфальт в дождь или снег
Депутат Плякин предложил запретить укладку асфальта в дождливую и снежную погоду
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Депутат Госдумы Владимир Плякин, представляющий партию «Новые люди», предложил министру строительства и ЖКХ Иреку Файзулину запретить укладку асфальта в дождливую или снежную погоду. Соответствующее обращение, копия которого оказалась в распоряжении РИА «Новости», указывает на необходимость выполнения этих работ исключительно в сухих условиях.
Свою позицию парламентарий аргументирует тем, что такая мера значительно повысит долговечность покрытия, сократит число аварийных ремонтов, вызванных быстрым разрушением и износом дорог, а также поможет оптимизировать бюджетные траты.
«Считаю необходимым внести изменения в «СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги» и запретить укладку асфальтобетона в любую дождливую или снежную погоду», — говорится в документе.
Плякин подчеркнул, что общественность недоумевает, наблюдая, как по всей России регулярно ведутся работы по ремонту дорожного полотна в дождь, снег или укладка асфальта на мокрое основание. Он объясняет, что влага катастрофически ухудшает сцепление слоёв покрытия, способствует образованию пара и разрушает внутреннюю структуру дороги.
Депутат отмечает, что следствием указанных нарушений является то, что асфальт начинает крошиться уже спустя несколько месяцев после укладки, что вынуждает проводить повторные работы и тратить на это дополнительные средства налогоплательщиков.
Некоторые чиновники спекулируют на ремонте дорог. Например недавно мэр башкирского города Туймазы Эдуард Рахматуллин был разоблачён после попытки фальсифицировать отчёт по ремонту дорог. Для создания иллюзии бурной деятельности перед предстоящим днём Х, руководитель города приказал подогнать спецтехнику и сымитировать деятельность перед объективами телекамер.