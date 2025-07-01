В Госдуме предложили запретить укладывать асфальт в дождь или снег

Депутат Госдумы Владимир Плякин, представляющий партию «Новые люди», предложил министру строительства и ЖКХ Иреку Файзулину запретить укладку асфальта в дождливую или снежную погоду. Соответствующее обращение, копия которого оказалась в распоряжении РИА «Новости», указывает на необходимость выполнения этих работ исключительно в сухих условиях.

Свою позицию парламентарий аргументирует тем, что такая мера значительно повысит долговечность покрытия, сократит число аварийных ремонтов, вызванных быстрым разрушением и износом дорог, а также поможет оптимизировать бюджетные траты.

«Считаю необходимым внести изменения в «СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги» и запретить укладку асфальтобетона в любую дождливую или снежную погоду», — говорится в документе.

Плякин подчеркнул, что общественность недоумевает, наблюдая, как по всей России регулярно ведутся работы по ремонту дорожного полотна в дождь, снег или укладка асфальта на мокрое основание. Он объясняет, что влага катастрофически ухудшает сцепление слоёв покрытия, способствует образованию пара и разрушает внутреннюю структуру дороги.

Депутат отмечает, что следствием указанных нарушений является то, что асфальт начинает крошиться уже спустя несколько месяцев после укладки, что вынуждает проводить повторные работы и тратить на это дополнительные средства налогоплательщиков.