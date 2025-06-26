Металл, резина, грунт: Россиянам рассказали о строительстве дорог из вторсырья

В 2024 году в России построили около девяти тысяч километров дорог с использованием вторсырья. Для этого было использовано порядка пяти с половиной миллионов тонн вторичных материалов. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Российского экологического оператора.

«Дорожная отрасль очень перспективна для применения вторичных ресурсов, особенно учитывая масштабы строительства в этой сфере. В 2024 году в России построили почти 9 тысяч км дорог с применением вторсырья», — рассказала генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова.

Так, в рамках реализации программы РЭО совместно с Росавтодором и Российским дорожным научно-исследовательским институтом (ФАУ «РОСДОРНИИ») был разработан проект методики по учёту вторичных ресурсов в дорожной отрасли. Исследования показали высокий потенциал таких материалов при строительстве, ремонте и содержании дорог.

В качестве вторичного сырья сегодня используют асфальтобетонный гранулят, металлургические шлаки, золошлаковые смеси, резиновую крошку, а также вторичные щебёночно-песчано-гравийные, щебёночно-песчаные и гравийно-песчаные смеси, щебень и вторичные грунты.