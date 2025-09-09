Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 сентября, 19:30

Минское «Динамо» начало сезон КХЛ с гостевой победы над «Спартаком»

Игроки минского «Динамо». Обложка © Telegram / ХК Динамо Минск

Игроки минского «Динамо». Обложка © Telegram / ХК Динамо Минск

Минское «Динамо» стартовало в сезоне Континентальной хоккейной лиги с победы над московским «Спартаком». Встреча состоялась в Москве и завершилась со счётом 3:0.

Шайбами отметились Сергей Кузнецов (9-я минута), Алекс Лимож (10) и Сэм Энас (29).

Для столичного клуба это второй матч в сезоне, в первом они победили «Сочи» (4:3). В следующих играх «Спартак» 11 сентября дома встретится с череповецкой «Северсталью», «Динамо» в тот же день сыграет в Нижнекамске с «Нефтехимиком».

Александру Овечкину подарили эксклюзивный телефон в честь рекорда НХЛ
Александру Овечкину подарили эксклюзивный телефон в честь рекорда НХЛ

В других матчах дня астанинский «Барсы» в серии буллитов победил хабаровский «Амур» (4:3 Б), челябинский «Трактор» в гостях победил «Нефтехимик» (4:3), московское «Динамо» уступило «Сочи» (2:3 Б), ярославский «Локомотив» переиграл «Северсталь» (4:1).

Ранее Life.ru писал, что «Локомотив» обыграл «Трактор» в матче за Кубок открытия КХЛ. Ярославцы одержали победу в первом матче сезона второй год подряд.

BannerImage
Артур Лапсаков
  • Новости
  • ХК Динамо Минск
  • ХК Спартак
  • КХЛ
  • Хоккей
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar