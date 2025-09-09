Минское «Динамо» начало сезон КХЛ с гостевой победы над «Спартаком»

Минское «Динамо» стартовало в сезоне Континентальной хоккейной лиги с победы над московским «Спартаком». Встреча состоялась в Москве и завершилась со счётом 3:0.

Шайбами отметились Сергей Кузнецов (9-я минута), Алекс Лимож (10) и Сэм Энас (29).

Для столичного клуба это второй матч в сезоне, в первом они победили «Сочи» (4:3). В следующих играх «Спартак» 11 сентября дома встретится с череповецкой «Северсталью», «Динамо» в тот же день сыграет в Нижнекамске с «Нефтехимиком».

В других матчах дня астанинский «Барсы» в серии буллитов победил хабаровский «Амур» (4:3 Б), челябинский «Трактор» в гостях победил «Нефтехимик» (4:3), московское «Динамо» уступило «Сочи» (2:3 Б), ярославский «Локомотив» переиграл «Северсталь» (4:1).