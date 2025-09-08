Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 сентября, 00:38

Александру Овечкину подарили эксклюзивный телефон в честь рекорда НХЛ

Александр Овечкин. Обложка © X / Washington Capitals

Александр Овечкин. Обложка © X / Washington Capitals

Российскому нападающему клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину вручили эксклюзивный iPhone в честь установления рекорда по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах лиги. В своих соцсетях телефон показала супруга хоккеиста — Анастасия Шубская.

Александру Овечкину подарили эксклюзивный телефон. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nastyashubskaya

Александру Овечкину подарили эксклюзивный телефон. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nastyashubskaya

На крышке устройства изображены число 895 и номер 8, под которым Овечкин выступает за команду. В подарочной коробке установлен экран, транслирующий запись исторического гола, позволившего россиянину превзойти достижение Уэйна Гретцки (894 гола).

Александр Овечкин стал ещё одним послом Интервидения
Александр Овечкин стал ещё одним послом Интервидения

Ранее Александр Овечкин был внесён в Книгу рекордов России. Это важное событие состоялось после того, как российский хоккеист достиг нового рекорда в НХЛ, забросив 897 шайб. В Книге рекордов отмечается, что Овечкин не просто превзошёл достижения Гретцки, но и кардинально изменил историю хоккея.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Александр Овечкин
  • НХЛ
  • Хоккей
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar