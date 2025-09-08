Александру Овечкину подарили эксклюзивный телефон в честь рекорда НХЛ
Александр Овечкин. Обложка © X / Washington Capitals
Российскому нападающему клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину вручили эксклюзивный iPhone в честь установления рекорда по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах лиги. В своих соцсетях телефон показала супруга хоккеиста — Анастасия Шубская.
Александру Овечкину подарили эксклюзивный телефон. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nastyashubskaya
На крышке устройства изображены число 895 и номер 8, под которым Овечкин выступает за команду. В подарочной коробке установлен экран, транслирующий запись исторического гола, позволившего россиянину превзойти достижение Уэйна Гретцки (894 гола).
Ранее Александр Овечкин был внесён в Книгу рекордов России. Это важное событие состоялось после того, как российский хоккеист достиг нового рекорда в НХЛ, забросив 897 шайб. В Книге рекордов отмечается, что Овечкин не просто превзошёл достижения Гретцки, но и кардинально изменил историю хоккея.