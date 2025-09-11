СКА обыграл ХК Трактор со счётом 5:2 в матче КХЛ

В Ледовом дворце Санкт-Петербурга прошёл матч регулярного чемпионата Фонбет-КХЛ, где местный СКА одержал верх над челябинским «Трактором». Финальный счёт составил 5:2.

У победителей результативными действиями отметились Матвей Короткий (14-я минута), Марат Хайруллин (24), Матвей Поляков (28), Бреннан Менелл (47) и Сергей Плотников (58). В составе гостей заброшенные шайбы засчитаны Пьеррику Дюбе (28) и Александру Кадейкину (38).

Для СКА эта победа стала первой в нынешнем сезоне. Ранее команда уступила «Шанхай Дрэгонс» (4:7) и «Торпедо» из Нижнего Новгорода (2:3 в овертайме). 14 сентября петербуржцы сыграют с тольяттинской «Ладой», а челябинцы отправятся в гости к «Сочи».