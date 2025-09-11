ЦСКА купил юную звезду бразильского футбола «по цене банана»

ПФК ЦСКА подписал 18-летнего вингера Энрике Кармо из «Сан-Паулу» до 2030 года. Сумма трансфера составила $6,2 млн, что вызвало шок в бразильских медиа. Местные эксперты называют сделку неоправданно дешёвой для потенциально очень сильного игрока, передаёт в личном телеграм-канале спортивный журналист Иван Карпов.

«В Бразилии говорят, что Кармо продали «по цене банана», — отмечают источники, ссылаясь на статус футболиста как одного из самых перспективных воспитанников академии «Сан-Паулу».