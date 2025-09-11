Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 сентября, 13:14

ЦСКА купил юную звезду бразильского футбола «по цене банана»

Журналист Карпов: В Бразилии считают, что ЦСКА купил Кармо по цене банана

Обложка © Getty Images / Miguel Schincariol

Обложка © Getty Images / Miguel Schincariol

ПФК ЦСКА подписал 18-летнего вингера Энрике Кармо из «Сан-Паулу» до 2030 года. Сумма трансфера составила $6,2 млн, что вызвало шок в бразильских медиа. Местные эксперты называют сделку неоправданно дешёвой для потенциально очень сильного игрока, передаёт в личном телеграм-канале спортивный журналист Иван Карпов.

«В Бразилии говорят, что Кармо продали «по цене банана», — отмечают источники, ссылаясь на статус футболиста как одного из самых перспективных воспитанников академии «Сан-Паулу».

По условиям соглашения, бразильский клуб сохранит 25% от суммы будущей перепродажи игрока. Кармо уже проходит медицинское обследование в Москве.

Дегтярёв: Минспорт отказался от введения потолка зарплат в РПЛ
Дегтярёв: Минспорт отказался от введения потолка зарплат в РПЛ

А ранее министр спорта РФ заявил, что новый лимит на легионеров в РПЛ начнёт действовать с сезона 2028/29. Он напомнил, что ранее предлагал ограничить число иностранцев в РПЛ пятью на поле при десяти в клубной заявке.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • ПФК ЦСКА
  • Бразилия
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar