Дегтярёв допустил, что не согласует кандидатуру Карпина на посту тренера сборной
Михаил Дегтярёв, Валерий Карпин. Обложка © РИА Новости / Кирилл Зыков, Алексей Филиппов
Министр спорта России и глава Олимпийского комитета Михаил Дегтярёв заявил, что в следующий раз может не согласовать кандидату Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России. Причина — критика лимита на легионеров.
«Могу, кстати, не согласовать в следующий раз. Будет комиссия, обсуждать будем. Может ли он покинуть свой пост? Я не знаю», — сказал Дегтярёв «РБ Спорт».
На вопрос о критике аналогичных мер со стороны главного тренера «Зенита» Сергея Семака Дегтярев ответил коротко: «А кто это?»
До этого Карпин выступил против планируемого ужесточения лимита на легионеров в Российской премьер-лиге.
Новый лимит на легионеров в РПЛ начнёт действовать с сезона 2028/29. По словам Дегтярёва, число иностранцев ограничится пятью на поле и десятью в заявке.
Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что, по его мнению, главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина следует отправить в отставку. На его место Плющенко предложил кандидатуру Александра Мостового, отметив, что тот готов занять главную позицию в национальной команде и сделает её работу более интересной.