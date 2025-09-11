Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 сентября, 13:31

Дегтярёв допустил, что не согласует кандидатуру Карпина на посту тренера сборной

Михаил Дегтярёв, Валерий Карпин. Обложка © РИА Новости / Кирилл Зыков, Алексей Филиппов

Михаил Дегтярёв, Валерий Карпин. Обложка © РИА Новости / Кирилл Зыков, Алексей Филиппов

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета Михаил Дегтярёв заявил, что в следующий раз может не согласовать кандидату Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России. Причина — критика лимита на легионеров.

«Могу, кстати, не согласовать в следующий раз. Будет комиссия, обсуждать будем. Может ли он покинуть свой пост? Я не знаю»,сказал Дегтярёв «РБ Спорт».

На вопрос о критике аналогичных мер со стороны главного тренера «Зенита» Сергея Семака Дегтярев ответил коротко: «А кто это?»

До этого Карпин выступил против планируемого ужесточения лимита на легионеров в Российской премьер-лиге.

Новый лимит на легионеров в РПЛ начнёт действовать с сезона 2028/29. По словам Дегтярёва, число иностранцев ограничится пятью на поле и десятью в заявке.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что, по его мнению, главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина следует отправить в отставку. На его место Плющенко предложил кандидатуру Александра Мостового, отметив, что тот готов занять главную позицию в национальной команде и сделает её работу более интересной.

Милена Скрипальщикова
