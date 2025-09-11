Дегтярёв допустил, что не согласует кандидатуру Карпина на посту тренера сборной

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета Михаил Дегтярёв заявил, что в следующий раз может не согласовать кандидату Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России. Причина — критика лимита на легионеров.

«Могу, кстати, не согласовать в следующий раз. Будет комиссия, обсуждать будем. Может ли он покинуть свой пост? Я не знаю», — сказал Дегтярёв «РБ Спорт».

На вопрос о критике аналогичных мер со стороны главного тренера «Зенита» Сергея Семака Дегтярев ответил коротко: «А кто это?»

До этого Карпин выступил против планируемого ужесточения лимита на легионеров в Российской премьер-лиге.