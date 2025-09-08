Плющенко предложил уволить Карпина из сборной России ради Мостового

В России необходимо отправить в отставку главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина. На его место можно предложить кандидатуру Александра Мостового, заявил двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко.

«У нас есть только один царь — Александр Мостовой. Я считаю, его обязательно надо назначать на главную позицию в сборную России вместо Карпина. А почему нет? Было бы намного интереснее, и он готов к этому», — приводит его слова «РБ Спорт».