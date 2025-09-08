Плющенко предложил уволить Карпина из сборной России ради Мостового
Плющенко: Мостового надо назначать на главную позицию в сборную РФ по футболу
Валерий Карпин (слева), Евгений Плющенко (посередине) и Александр Мостовой (справа). Обложка © РИА Новости / Алексей Филиппов, Кирилл Каллиников, Кристина Кормилицына
В России необходимо отправить в отставку главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина. На его место можно предложить кандидатуру Александра Мостового, заявил двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко.
«У нас есть только один царь — Александр Мостовой. Я считаю, его обязательно надо назначать на главную позицию в сборную России вместо Карпина. А почему нет? Было бы намного интереснее, и он готов к этому», — приводит его слова «РБ Спорт».
Несмотря на призывы к отставке, в своём последнем матче сборная России одержала уверенную победу над Катаром со счётом 4:1. Встреча состоялась 7 сентября в Дохе. Голы в составе российской команды забили Александр Головин, Матвей Кисляк, Иван Сергеев и Алексей Миранчук. Единственным голом за сборную Катара отметился Акрам Афиф.
Ранее национальная сборная РФ по футболу провела товарищеский матч с командой Иордании. Игра состоялась в Москве и закончилась со счётом 0:0. Главный тренер Валерий Карпин остался доволен игрой россиян и удивился интенсивности от иорданцев, которые будут играть на ЧМ-2026.