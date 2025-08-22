Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 августа, 07:15

«В моём детстве такого не было»: Акинфеев высказался о названном в его честь турнире

Турнир Кубка Игоря Акинфеева по футболу может стать многонациональным

Игорь Акинфеев. Обложка © ПФК ЦСКА

Игорь Акинфеев. Обложка © ПФК ЦСКА

Легендарный российский голкипер Игорь Акинфеев планирует провести матч в рамках «Кубка Игоря Акинфеева» на «Арене Химки» — домашнем стадионе ЦСКА. Об этом спортсмен сообщил Пятому каналу.

Акинфеев — о планах на «Кубок Игоря Акинфеева». Видео © Пятый канал

Спортсмен подчеркнул, что турнир между детскими командами стремительно набирает обороты, а цель — сделать его ещё масштабнее и престижнее. Особое значение для него имеет возможность провести матчи на знаменитой «Арене Химки», где разворачивались баталии в рамках Лиги чемпионов.

«Мы развиваемся, и есть цель развиваться всё больше и больше. Сыграть на «Арене Химки» — большое подспорье. Тут были и чемпионства ЦСКА, и матчи Лиги чемпионов. Привезти свой турнир на этот стадион — мечта», — сказал вратарь.

Акинфеев планирует превратить турнир в целый международный фестиваль футбола, приглашая к участию команды из разных уголков планеты — от ЮАР до Аргентины и Бразилии.

«Этот турнир — искренние переживания детей за результат, голы, сейвы. В моём детстве такого не было», — заключил футболист.

Сборная России по футболу сыграет с Иорданией на Лукойл-Арене в Москве
Сборная России по футболу сыграет с Иорданией на Лукойл-Арене в Москве

Скучать себе голкипер точно не даёт, поскольку ранее он захотел ещё и стать предпринимателем. Недавно Life.ru рассказывал, что Игорь Акинфеев собирается получить патент на свой товарный знак под названием «нога бога». Выпускать он будет одежду, обувь, спортивный инвентарь и прочие товары.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Игорь Акинфеев
  • ПФК ЦСКА
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar