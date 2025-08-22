«В моём детстве такого не было»: Акинфеев высказался о названном в его честь турнире
Турнир Кубка Игоря Акинфеева по футболу может стать многонациональным
Игорь Акинфеев. Обложка © ПФК ЦСКА
Легендарный российский голкипер Игорь Акинфеев планирует провести матч в рамках «Кубка Игоря Акинфеева» на «Арене Химки» — домашнем стадионе ЦСКА. Об этом спортсмен сообщил Пятому каналу.
Акинфеев — о планах на «Кубок Игоря Акинфеева». Видео © Пятый канал
Спортсмен подчеркнул, что турнир между детскими командами стремительно набирает обороты, а цель — сделать его ещё масштабнее и престижнее. Особое значение для него имеет возможность провести матчи на знаменитой «Арене Химки», где разворачивались баталии в рамках Лиги чемпионов.
«Мы развиваемся, и есть цель развиваться всё больше и больше. Сыграть на «Арене Химки» — большое подспорье. Тут были и чемпионства ЦСКА, и матчи Лиги чемпионов. Привезти свой турнир на этот стадион — мечта», — сказал вратарь.
Акинфеев планирует превратить турнир в целый международный фестиваль футбола, приглашая к участию команды из разных уголков планеты — от ЮАР до Аргентины и Бразилии.
«Этот турнир — искренние переживания детей за результат, голы, сейвы. В моём детстве такого не было», — заключил футболист.
Скучать себе голкипер точно не даёт, поскольку ранее он захотел ещё и стать предпринимателем. Недавно Life.ru рассказывал, что Игорь Акинфеев собирается получить патент на свой товарный знак под названием «нога бога». Выпускать он будет одежду, обувь, спортивный инвентарь и прочие товары.