«В моём детстве такого не было»: Акинфеев высказался о названном в его честь турнире

Легендарный российский голкипер Игорь Акинфеев планирует провести матч в рамках «Кубка Игоря Акинфеева» на «Арене Химки» — домашнем стадионе ЦСКА. Об этом спортсмен сообщил Пятому каналу.

Акинфеев — о планах на «Кубок Игоря Акинфеева». Видео © Пятый канал

Спортсмен подчеркнул, что турнир между детскими командами стремительно набирает обороты, а цель — сделать его ещё масштабнее и престижнее. Особое значение для него имеет возможность провести матчи на знаменитой «Арене Химки», где разворачивались баталии в рамках Лиги чемпионов.

«Мы развиваемся, и есть цель развиваться всё больше и больше. Сыграть на «Арене Химки» — большое подспорье. Тут были и чемпионства ЦСКА, и матчи Лиги чемпионов. Привезти свой турнир на этот стадион — мечта», — сказал вратарь.

Акинфеев планирует превратить турнир в целый международный фестиваль футбола, приглашая к участию команды из разных уголков планеты — от ЮАР до Аргентины и Бразилии.

«Этот турнир — искренние переживания детей за результат, голы, сейвы. В моём детстве такого не было», — заключил футболист.