Электронная сигарета выпала у хоккеистки на лёд во время матча ЖХЛ

Матч Женской хоккейной лиги между уфимской «Агиделью» и петербургским «Динамо-Невой» был приостановлен из-за необычного инцидента. На лёд выпала электронная сигарета, принадлежавшая одной из хоккеисток петербургской команды. Видеозапись происшествия была опубликована в телеграм-канале уфимского клуба.

В ЖХЛ у хоккеистки во время матча на лёд выпала электронная сигарета. Видео © Telegram /ЖХК «Агидель»

Инцидент произошёл 23 сентября в Уфе, где местная «Агидель» принимала «Динамо-Неву». Встреча завершилась уверенной победой хозяек льда со счётом 4:0. После короткой паузы, вызванной необычным происшествием, игра была возобновлена.

«Ни на что не намекаем, но курение вредит здоровью соперника», — говорится в сообщении.

