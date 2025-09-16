Спартак обыграл ЦСКА в матче Континентальной хоккейной лиги со счётом 6:5

Московский «Спартак» одержал победу над ЦСКА в игре регулярного чемпионата Фонбет — КХЛ. Матч состоялся на «ЦСКА-Арене» и завершился со счетом 6:5 в пользу красно-белых.

Основное время и овертайм завершились ничьей — 5:5. За «Спартак» отличились Даниил Орлов, оформивший гол в самом начале матча, Никита Коростелев, забросивший две шайбы, и Джозеф Кин, также дважды поразивший ворота. В составе ЦСКА голы забили Денис Гурьянов и Даниэль Спронг, оформивший хет-трик. Ещё одну шайбу забросил Павел Карнаухов. Судьба матча решилась в серии буллитов, где точнее оказались игроки «Спартака», победный бросок нанёс Нэйтан Тодд.

Спронг, перешедший в ЦСКА 23 июля и ставший первым хоккеистом из Нидерландов в истории Континентальной хоккейной лиги, отметился своим первым хет-триком в КХЛ.

Эта победа прервала серию из трёх поражений «Спартака» и позволила команде набрать пять очков, поднявшись на восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА, имея в активе семь очков, занимает второе место. Согласно расписанию, следующим соперником армейцев станет ярославский «Локомотив», с которым они встретятся 18 сентября на домашней арене, а «Спартак» 19 сентября отправится в гости к екатеринбургскому «Автомобилисту».