Кирилл Капризов подписал рекордный контракт с Миннесотой на 8 лет

Российский нападающий Кирилл Капризов подписал новое восьмилетнее соглашение с клубом НХЛ «Миннесота Уайлд». О заключении сделки сообщила пресс-служба американской команды.

Соглашение, которое вступит в силу с сезона 2026/27 и будет действовать до окончания сезона-2033/34, предусматривает среднегодовой доход хоккеиста в размере 17 миллионов долларов. Эта сумма станет самой крупной средней зарплатой в истории лиги. В предстоящем чемпионате игрок получит 9 миллионов долларов.

Предыдущее рекордное достижение по этому показателю принадлежало немецкому форварду Леону Драйзайтлю, который осенью 2024 года подписал с «Эдмонтоном» восьмилетний контракт на общую сумму 112 миллионов долларов со средней зарплатой 14 миллионов в год; его соглашение начнёт действовать с сезона-2025/26.

28-летний Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. За это время в регулярных чемпионатах НХЛ он провёл 319 матчей, набрав 386 очков (185 шайб + 201 передача). В 2021 году россиянин был удостоен «Колдер Трофи» как лучший новичок сезона. До перехода в НХЛ нападающий играл за российские клубы: новокузнецкий «Металлург», уфимский «Салават Юлаев» и московский ЦСКА, в составе которого в 2019 году завоевал Кубок Гагарина.

В составе сборной России хоккеист стал олимпийским чемпионом в 2018 году, забросив победную шайбу в овертайме финального матча против команды Германии. Кроме того, вместе с национальной командой он завоевал бронзовые медали на чемпионате мира 2019 года.

Ранее Life.ru сообщал, что хоккейная сборная России не получила официального разрешения на участие в Олимпийских играх 2026 года, которые пройдут в Италии. Международная федерация хоккея (IIHF) продлила действующие ограничения в отношении нашей национальной сборной. Решение будет оставаться в силе как минимум до чемпионата мира 2026 года.