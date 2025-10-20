Сектор Газа
19 октября, 22:08

Экс-футболист «Реала» и «Алании» Ройстон Дренте перенёс инсульт в 38 лет

Ройстон Дренте. Обложка © wikipedia / Juan Fernández

Футболист Ройстон Дренте, известный по выступлениям за мадридский «Реал» и владикавказскую «Аланию», был госпитализирован с инсультом в возрасте 38 лет. Информацию о состоянии здоровья спортсмена распространил любительский футбольный клуб de Rebellen, за который сейчас играет Дренте.

Согласно заявлению, в настоящее время футболист находится под постоянным медицинским наблюдением. В пресс-службе клуба выразили уверенность, что Дренте находится в надёжных руках врачей. Медики, наблюдающие спортсмена, уже отметили положительную динамику в его состоянии.

Напомним, что голландский футболист выступал за «Реал Мадрид» в 2007-2012 годах, а в составе «Алании» из Владикавказа играл в 2013 году.

Доктор Мясников назвал пугающие предвестники инфаркта или инсульта
Доктор Мясников назвал пугающие предвестники инфаркта или инсульта

Ранее в больнице оказалась экс-супруга футболиста Андрея Аршавина — Юлия Барановская. По некоторым данным, телеведущей стало плохо во время съёмок, она пожаловалась на боли в животе.

Артём Гапоненко
