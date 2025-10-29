Российские врачи спасли вахтовика с инсультом, неделю игнорировавшего паралич руки и потерю речи

Врачи в Екатеринбурге спасли жизнь 56-летнему вахтовику, который в течение недели игнорировал явные признаки развивающегося инсульта. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Свердловской области.

Как пояснили в ведомстве, у пациента был выявлен тромбоз с полным перекрытием сосуда в труднодоступной области мозга, что создавало реальную угрозу летального исхода.

Мужчина не придавал значения периодическим нарушениям речи, слуха и даже четырёхчасовому параличу руки, пока его коллеги не вызвали скорую помощь. Медики провели успешную операцию по удалению тромба и установке стента, после чего все симптомы неврологического дефицита полностью исчезли.

«Был выявлен тромбоз и полное закрытие сосуда в труднодоступной области головного мозга. В такой ситуации летальный исход был более чем реален», — добавили в Минздраве.

Ране сообщалось, что с начала года за медицинской помощью с инсультом обратились 1200 пациентов, причём 50% из них составляют лица трудоспособного возраста, а 5% (каждый двадцатый) — молодые люди 30-40 лет. Медики констатируют тенденцию к «омоложению» заболевания. Иллюстрацией успешной реабилитации стала история пациента Александра Новикова, который через три недели после перенесённого ишемического инсульта уже занимается на беговой дорожке, хотя изначально утратил двигательные функции.