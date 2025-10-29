Американская Nvidia стала первой компанией в истории, чья капитализация достигла $5 трлн

Американская компания Nvidia первой в мире достигла рыночной капитализации в 5 триллионов долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные финансовых рынков.

В среду, 29 октября, акции Nvidia, торгующиеся на NASDAQ, показали рост. К 16:30 по московскому времени их стоимость увеличилась на 3,31%, достигнув $207,68 за акцию. Это привело к увеличению рыночной капитализации компании до $5,05 триллионов, согласно данным TradingView.

Эксперты отмечают, что рынок возлагает революционные надежды на потенциал ИИ-технологий, тогда как ещё несколько лет назад капитализация в 5 триллионов долларов считалась совершенно немыслимой.

Ранее Life.ru писал, что корпорация Nvidia, являющаяся лидером в области полупроводниковой промышленности, объявила о планах инвестирования до 100 миллиардов долларов в компанию OpenAI, создателя чат-бота ChatGPT. Согласно официальному пресс-релизу, стороны заключили стратегическое партнёрское соглашение, направленное на разработку и развёртывание инфраструктуры нового поколения для систем искусственного интеллекта.