Nvidia инвестирует до $100 млрд в развитие искусственного интеллекта с OpenAI

Американский гигант полупроводниковой промышленности Nvidia Corp. рассматривает возможность инвестирования до 100 миллиардов долларов в OpenAI — компанию, разработавшую популярный чат-бот ChatGPT. Согласно пресс-релизу Nvidia, компании заключили соглашение, закрепляющее их стратегическое партнёрство.

Целью сотрудничества является создание и развёртывание систем Nvidia для ИИ-инфраструктуры OpenAI нового поколения, с общей потребляемой мощностью не менее 10 гигаватт. Эти ресурсы будут направлены на обучение и функционирование передовых моделей искусственного интеллекта, в рамках стремления OpenAI к созданию так называемого «сильного ИИ».

Предполагается, что эта инфраструктура будет включать в себя современные центры обработки данных и генерирующие мощности. Ожидается, что первая фаза совместного проекта начнёт функционировать во второй половине 2026 года на платформе Vera Rubin.