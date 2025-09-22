Интервидение
22 сентября, 19:11

Nvidia инвестирует до $100 млрд в развитие искусственного интеллекта с OpenAI

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / JarTee

Американский гигант полупроводниковой промышленности Nvidia Corp. рассматривает возможность инвестирования до 100 миллиардов долларов в OpenAI — компанию, разработавшую популярный чат-бот ChatGPT. Согласно пресс-релизу Nvidia, компании заключили соглашение, закрепляющее их стратегическое партнёрство.

Целью сотрудничества является создание и развёртывание систем Nvidia для ИИ-инфраструктуры OpenAI нового поколения, с общей потребляемой мощностью не менее 10 гигаватт. Эти ресурсы будут направлены на обучение и функционирование передовых моделей искусственного интеллекта, в рамках стремления OpenAI к созданию так называемого «сильного ИИ».

Предполагается, что эта инфраструктура будет включать в себя современные центры обработки данных и генерирующие мощности. Ожидается, что первая фаза совместного проекта начнёт функционировать во второй половине 2026 года на платформе Vera Rubin.

Учёные изобрели заботливых внучков-роботов с ИИ для одиноких стариков
Ранее компания Newsguard зарегистрировала резкий рост ложных ответов чат-ботов на основе искусственного интеллекта: с 18% в 2024 году до 35% в августе 2025 года. Согласно результатам исследования, основная причина заключается во внедрении функции веб-поиска в реальном времени, которая направляет алгоритмы к недостоверным источникам.

