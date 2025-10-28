Россия и США
28 октября, 16:31

Дорогие яблоки: Apple стала третьей в мире компанией, чья капитализация превысила $4 трлн

Американская компания Apple оказалась третьей в истории после того, как её капитализация перешагнула показатель в четыре триллиона долларов. Эта информация следует из анализа данных состоявшихся торгов. Ранее указанную планку уже преодолели Nvidia и Microsoft.

Стоимость акций Apple в 16:38 (по Москве) выросла на 0,05 процента и достигла отметки в 268,8 доллара за штуку. А за пару минут до этого показатель поднялся до рекордного максимума в 269,87 доллара. По итогу, капитализация американского гиганта составила 4,005 триллиона долларов.

Ранее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предупредило компанию Apple о возможных санкциях в случае несоблюдения предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Речь идёт о необходимости предустановки российских поисковых систем на устройствах iOS.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

