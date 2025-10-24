Сотруднику-мему из Apple по имени Sam Sung пришлось менять фамилию из-за шуток

Бывший сотрудник канадского Apple Store по имени Сам Сунг (Sam Sung) прославился в Интернете из-за забавного совпадения его имени с названием компании Samsung. В 2012 году фотография его визитной карточки «‎шпиона» стала вирусной на Reddit, породив множество шуток о неожиданном противостоянии брендов.

Личное фото. Обложка © eBay / Sam Sung

В беседе с Business Insider Сунг рассказал, что компания Apple, узнав о популярности своего сотрудника, изъяла его визитные карточки, перевела с должности продавца на другую, и запретила коллегам обсуждать его с любопытными посетителями.

«Я был напуган и просто хотел сохранить работу», — признался Сунг.

Ситуация усугубилась, когда на работе его попытался найти журналист, что вынудило парня притворяться другим человеком перед клиентами. В 2013 году Сунг уволился из Apple и сменил род деятельности. Год спустя он выставил на благотворительный аукцион на eBay свои старые визитки и элементы униформы.

В итоге сотрудник решил сменить фамилию. Он захотел избавиться от имиджа «интернет-мема» и выбрал Струан (Struan) в честь любимого места в Шотландии. Несмотря на то, что Сам сейчас не жалеет о произошедшем, он посоветовал бы себе в прошлом отнестись к ситуации с юмором и не беспокоиться о работе.

