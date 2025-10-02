В России обрушились продажи смартфонов

В июле—сентябре 2025 года в России было реализовано 6,2 млн мобильных устройств на сумму около 140 млрд рублей. По сравнению с тем же кварталом годом ранее объёмы упали на 19% в количестве и на 23% в выручке. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на крупнейших ритейлеров

Продавцы это снижение объясняют ослаблением потребительского спроса. Дело в том, что вкладчики предпочитают выгодные банковские депозиты, банки ужесточили кредиты, а средний чек сместился в сторону более дешёвых моделей. Всё это давит на продажи новых и дорогих смартфонов.

По модельному раскладу лидерство по количеству остаётся за Xiaomi — её доля на рынке составляет 21%. По выручке сильнее всего смотрятся Apple (24%) и Samsung (23%), что говорит о смещении спроса: больше покупают дешёвых устройств, а доходы генерируют премиальные бренды. Розничные игроки отмечают, что рынок переживает коррекцию — кто‑то откладывает апгрейд, а кто‑то выбирает бюджетные варианты.

Ранее независимый эксперт FMCG рынка назвал наиболее выгодный период в году для покупки смартфона. Однако не стоит забывать и о таких факторах, как распродажи, выход новых моделей и акции крупных магазинов, ведь всё это влияет на цену.